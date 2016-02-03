​Минобороны Азербайджана и Госкомитет подписали ежегодный план мероприятий

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Между министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными структурами подписан план совместных мероприятий на 2016 год.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства обороны, согласно документу, установлены время, место проведения мероприятий, ответственные структуры и лица.

Согласно информации, на предстоящих в течение года встречах в воинских частях, военно-учебных учреждениях спецназа и пр. будут организованы мероприятия, посвященные охране и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями и др. темам.

Предусматривается также организация совместных круглых столов с участием военнослужащих различных категорий, историков, деятелей науки, ученых-богословов.