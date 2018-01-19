 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство обороны и Аппарат Омбудсмена подписали план совместных мероприятий

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджанской Республики и Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) подписали план совместных мероприятий на 2018-ый год.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно плану, определены время и место, а также ответственные структуры и лица для проведения предусмотренных мероприятий.
    В течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях Министерства Обороны будут проведены мероприятия с участием сотрудников сектора защиты прав военнослужащих Аппарата Омбудсмена.
    На мероприятиях, которые будут организовываться также с участием военнослужащих и специалистов из различных категорий, будут заслушаны доклады и состоятся обсуждения на различные темы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi