Министерство обороны и Аппарат Омбудсмена подписали план совместных мероприятий

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджанской Республики и Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) подписали план совместных мероприятий на 2018-ый год.

Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно плану, определены время и место, а также ответственные структуры и лица для проведения предусмотренных мероприятий.

В течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях Министерства Обороны будут проведены мероприятия с участием сотрудников сектора защиты прав военнослужащих Аппарата Омбудсмена.

На мероприятиях, которые будут организовываться также с участием военнослужащих и специалистов из различных категорий, будут заслушаны доклады и состоятся обсуждения на различные темы.