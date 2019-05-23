Министерство обороны: Нелепые мысли Армена Григоряна смехотворны

Высказанные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном нелепые мысли смехотворны и показывают, что он дилетант в военном деле.

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении министерства обороны Азербайджанской Республики в ответ на высказывания секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Отмечается, что под полным контролем подразделений азербайджанской армии находятся не только оккупированные территории Азербайджана, но и вся территория Армении.