Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника

С первого дня войны Военно-воздушным силам было поручено в координации с другими государственными структурами, в частности с Государственной пограничной службой, уничтожить систему противовоздушной обороны противника и обеспечить Азербайджану превосходств

С первого дня войны Военно-воздушным силам было поручено в координации с другими государственными структурами, в частности с Государственной пограничной службой, уничтожить систему противовоздушной обороны противника и обеспечить Азербайджану превосходство в воздухе. И эти задачи были успешно выполнены.

Об этом Report сказал заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

По словам командующего ВВС, сами армянские эксперты и специалисты также отмечали, что в первый день войны было уничтожено 60 процентов их систем ПВО.

"Использовав имеющиеся в арсенале воздушные средства (самолеты, вертолеты), а также ударные беспилотники Госпогранслужбы ("Harop", "Sky Striker") мы нанесли сокрушительные удары по позициям противника, в результате чего боевые возможности и сопротивление врага ослабли. Таким образом, мы создали благоприятные условия для продвижения наших подразделений специального назначения и сухопутных войск", - отметил Р.Тахиров.