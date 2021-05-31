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Командующий ВВС Азербайджана находится с визитом в Турции

Командующий ВВС Азербайджана находится с визитом в Турции Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров прибыл в турецкий город Конья для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рам
Армия
31 мая 2021 г. 16:38
Командующий ВВС Азербайджана находится с визитом в Турции

Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров прибыл в турецкий город Конья для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений "Anatolian Phoenix-2021".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал-лейтенант Р.Таиров ознакомился с экспонируемыми на выставке современными беспилотными летательными аппаратами и новейшим технологическим оборудованием, используемым в военной авиации.

Командующий ВВС встретился с представителями азербайджанской армии, привлеченными к учениям, и пожелал им успехов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Air Force Commander visiting Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Türkiyəyə gedib

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