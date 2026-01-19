Керим Велиев участвует в международной выставке "DIMDEX 2026" в Катаре
Армия
- 19 января, 2026
- 13:59
Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Катаре для участия в 9-й Международной военно-морской выставке и конференции "DIMDEX 2026", организованной Вооружёнными силами Катара.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
После официальной церемонии открытия выставки "DIMDEX 2026", являющейся значимой площадкой для международного обмена опытом в области морской безопасности и обороны, генерал-полковник Велиев и официальные делегации других стран ознакомились со стендами, размещёнными в выставочных павильонах.
Последние новости
14:10
Пезешкиан призвал снять ограничения на интернет в странеДругие страны
14:06
Азербайджан введет компенсации расходов для иностранных кинопродюсеровKультурная политика
13:59
Фото
Керим Велиев участвует в международной выставке "DIMDEX 2026" в КатареАрмия
13:53
В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовикомДругие страны
13:41
В Казахстане утвердили Комплексный пятилетний план развития животноводстваВ регионе
13:41
Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по ГазеДругие страны
13:37
Посольство Азербайджана в Туркменистане опубликовало материалы о трагедии 20 ЯнваряВнешняя политика
13:36
В Ереване отметили прогресс в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношенияхВнешняя политика
13:31
Видео