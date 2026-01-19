Керим Велиев участвует в международной выставке "DIMDEX 2026" в Катаре

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Катаре для участия в 9-й Международной военно-морской выставке и конференции "DIMDEX 2026", организованной Вооружёнными силами Катара.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

После официальной церемонии открытия выставки "DIMDEX 2026", являющейся значимой площадкой для международного обмена опытом в области морской безопасности и обороны, генерал-полковник Велиев и официальные делегации других стран ознакомились со стендами, размещёнными в выставочных павильонах.