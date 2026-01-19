Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Керим Велиев участвует в международной выставке "DIMDEX 2026" в Катаре

    Армия
    • 19 января, 2026
    • 13:59
    Керим Велиев участвует в международной выставке DIMDEX 2026 в Катаре

    Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Катаре для участия в 9-й Международной военно-морской выставке и конференции "DIMDEX 2026", организованной Вооружёнными силами Катара.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    После официальной церемонии открытия выставки "DIMDEX 2026", являющейся значимой площадкой для международного обмена опытом в области морской безопасности и обороны, генерал-полковник Велиев и официальные делегации других стран ознакомились со стендами, размещёнными в выставочных павильонах.

    Минобороны Азербайджана Керим Велиев Катар
    Фото
    Kərim Vəliyev Qətərdə Beynəlxalq Dəniz Müdafiə sərgisində iştirak edir

    Последние новости

    14:10

    Пезешкиан призвал снять ограничения на интернет в стране

    Другие страны
    14:06

    Азербайджан введет компенсации расходов для иностранных кинопродюсеров

    Kультурная политика
    13:59
    Фото

    Керим Велиев участвует в международной выставке "DIMDEX 2026" в Катаре

    Армия
    13:53

    В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

    Другие страны
    13:41

    В Казахстане утвердили Комплексный пятилетний план развития животноводства

    В регионе
    13:41

    Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    13:37

    Посольство Азербайджана в Туркменистане опубликовало материалы о трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    13:36

    В Ереване отметили прогресс в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях

    Внешняя политика
    13:31
    Видео

    АЖД: В 2025 году машинисты 123 раза применяли экстренное торможение

    Инфраструктура
    Лента новостей