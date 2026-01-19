Kərim Vəliyev Qətərdə Beynəlxalq Dəniz Müdafiə sərgisində iştirak edir
Hərbi
- 19 yanvar, 2026
- 13:46
Azərbaycanın müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Beynəlxalq Dəniz Müdafiə sərgisi və konfransında iştirak edir.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
K.Vəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qətər Silahlı Qüvvələrinin təşkil etdiyi 9-cu Doha Beynəlxalq Dəniz Müdafiə sərgisi və konfransında ("DIMDEX 2026") iştirak etmək məqsədilə bu ölkəyə səfər edib.
Dəniz təhlükəsizliyi və müdafiə sahəsində beynəlxalq təcrübə mübadiləsi üçün mühüm platforma hesab olunan "DIMDEX 2026" sərgisinin rəsmi açılış mərasimindən sonra general-polkovnik K.Vəliyev və digər ölkələrdən olan rəsmi nümayəndə heyətləri sərgi pavilyonlarında yerləşən stendlərə baxış keçiriblər.
Son xəbərlər
14:07
Cənubi Afrikada avtoqəzada 11 məktəbli ölübDigər ölkələr
14:04
Foto
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
14:00
Azərbaycanda xarici və birgə istehsal filmləri üzrə çəkilmiş xərclər qismən geri ödəniləcəkMədəniyyət siyasəti
14:00
İTV-nin Yayım Şurasına yeni namizədlər müəyyənləşibMedia
13:56
ABŞ Putini Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edibDigər ölkələr
13:56
"Qarabağ" "Ayntraxt"la matça təyinat alan isveçrəli hakimin idarə etdiyi bütün oyunlarda uduzubFutbol
13:53
İrəvanda Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdə irəliləyiş olduğunu düşünürlərXarici siyasət
13:53
TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçirMaliyyə
13:46
Foto