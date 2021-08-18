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Какое вооружение Азербайджан представил на международной выставке в Турции?

Какое вооружение Азербайджан представил на международной выставке в Турции? Азербайджан представил снайперскую винтовку "Ялгузаг" калибра 7,62 мм, противотанковую ручную гранату, автоматическую пушку 2A42 и другие виды вооружений
Армия
18 августа 2021 г. 21:43
Какое вооружение Азербайджан представил на международной выставке в Турции?
Джавид Мамедов

На проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 Азербайджан представил снайперскую винтовку "Ялгузаг" калибра 7,62 мм, противотанковую ручную гранату, автоматическую пушку 2A42, пулемет NST-14,5 и другие виды вооружений.

Об этом турецкому бюро Report сообщил специалист министерства оборонной промышленности Азербайджана, заслуженный инженер Джавид Мамедов.

Он также отметил, что на выставке представлены 60- и 82-миллиметровые минометы, которые показали свою эффективность во время Отечественной войны.

"Продукция оборонной промышленности Азербайджана впервые после победы в Отечественной войне демонстрируется на международной выставке", - добавил собеседник агентства.

Дж.Мамедов напомнил, что на выставке демонстрируется оружие из более чем 50 стран мира.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021 проходит с 17 по 20 августа 2021 года в Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны этой страны.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə nümayiş olunan Azərbaycan silahlarının adları açıqlanıb

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