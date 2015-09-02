Индонезия заинтересована в развитии военного сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Индонезии заинтересовано в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области оборонной промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом говорится в заявлении Минобороны Индонезии по итогам встречи посла Азербайджана в этой стране Тамерлана Гараева с министром обороны Риамизардом Риакуду.

Как отмечает оборонное ведомство Индонезии, оно заинтересовано в развитии отношений с Азербайджаном, в том числе путем импорта оборудования и технологий, связанных с учениями и симуляторами.