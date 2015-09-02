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    Индонезия заинтересована в развитии военного сотрудничества с Азербайджаном

    Посол Азербайджана Тамерлан Гараев встретился с министром обороны Индонезии Риамизардом Риакуду

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Индонезии заинтересовано в расширении сотрудничества с Азербайджаном  в области оборонной промышленности.

    Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом говорится в заявлении Минобороны Индонезии по итогам встречи посла Азербайджана в этой стране Тамерлана Гараева с министром обороны Риамизардом Риакуду.

    Как отмечает оборонное ведомство Индонезии, оно заинтересовано в развитии отношений с Азербайджаном,  в том числе путем импорта оборудования и технологий, связанных с учениями и симуляторами.

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