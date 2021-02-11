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Хулуси Акар угостил Закира Гасанова хлебом 

Хулуси Акар угостил Закира Гасанова хлебом  Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил турецкий город для наблюдения за учениями
Армия
11 февраля 2021 г. 16:37
Хулуси Акар угостил Закира Гасанова хлебом 

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и его турецкий коллега Хулуси Акар посетили полевую пекарню после наблюдения за совместными турецко-азербайджанскими учениями "Зимние учения-2021" в Карсе.

Как сообщает Report, турецкий министр поделил буханку хлеба и угостил Закира Гасанова.

Кроме того, министры получили информацию об учениях на главном наблюдательном пункте. Затем оба министра заслушали военную присягу персонала, занимающегося снабжением армии в зимний сезон. После окончания военного марша Х.Акар и З.Гасанов вместе произнесли: "Да хранит Аллах тюркских воинов!".

Отметим, что 1 февраля в Карсе начались совместные турецко-азербайджанские учения "Зимние учения 2021". Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил турецкий город для наблюдения за учениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHulusi Akar çörəyini Zakir Həsənovla bölüşüb: “Allah türk ordusunu qorusun!”

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