Грузинские эксперты: Можно наладить успешное сотрудничество с Азербайджаном в сфере военной промышленности

"Азербайджан - стратегический партнер и друг Грузии. С этой точки зрения официальный визит министра обороны Азербайджана в Грузию имеет решающее значение".

Об этом грузинскому бюро Report заявил грузинский политолог, военный эксперт Вахтанг Маисая, комментируя итоги официального визита в Грузию министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова.

По его словам, этот визит создаст основу для укрепления обороноспособности двух стран и атмосферы стабильности в регионе: "С другой стороны, в рамках военного сотрудничества Грузия и Азербайджан разрабатывают общие подходы к борьбе с сепаратизмом и военными угрозами. Также уделяется внимание укреплению военного аспекта энергетической безопасности и усилению военного сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией".

По мнению эксперта, имеются возможности для расширения грузино-азербайджанского сотрудничества в военной сфере: "Эти возможности предусматривают военное образование, борьбу с незаконными вооруженными группировками, обеспечение безопасности стратегических объектов в нестабильном регионе".

Военный эксперт Вахтанг Маисая: "Грузия могла бы производить совместно с Азербайджаном оружие и военную технику".

В.Маисая отметил, что Грузия могла бы воспользоваться успехами Азербайджана в сфере военной промышленности: "Для Грузии очень важно начать производство национальной продукции военного назначения. Это главный приоритет министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили. В этом контексте помощь Азербайджана может иметь исключительную значимость. Грузия может наладить сотрудничество с Азербайджаном в области развития национальной военной промышленности, совместно производить оружие и военную технику".

По мнению военного эксперта, обе страны могут перейти на новую ступень региональной безопасности: "Грузия и Азербайджан являются членами ГУАМ. Между странами могут быть усилены обоюдные связи по обеспечению панрегиональной безопасности в Черноморском бассейне. Новые проекты, такие как, TANAP и TAP позволят перейти на новый этап обеспечения энергетической безопасности”.

Военно-политический эксперт Амиран Салуквадзе также положительно оценил встречу министров обороны Грузии и Азербайджана. По его словам, между стратегическими партнерами и дружественными странами есть ряд общих интересов и связывающих факторов: "Отрадно было бы продолжить традиционно тесные связи между оборонными структурами обеих стран. В рамках встречи министров был подписан План сотрудничества на 2020 год. Детали документа не разглашаются, но по всей вероятности, в нем нашли отражение вопросы, начиная от военного образования до военно-технического сотрудничества и совместных учений".

Военно-политический эксперт Амиран Салуквадзе: "Детали документа не разглашаются, но по всей вероятности, в нем нашли отражение вопросы, начиная от военного образования до военно-технического сотрудничества и совместных учений".

По мнению эксперта, с точки зрения укрепления мира в регионе крайне важно продолжить грузино-азербайджанское военное сотрудничество: "Тесные дружеские отношения между военными двух стран обеспечат долгосрочный и нерушимый мир в регионе".

А.Салуквадзе отметил, что между двумя странами имеются прекрасные возможности для сотрудничества в военно-промышленной сфере: "Азербайджан значительно преуспел в производстве местной военной продукции. Грузия могла бы обмениваться с Азербайджаном опытом и наладить сотрудничество в данной сфере".