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Главы Минобороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Астаре, Джебраиле и Имишли

Главы Минобороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Астаре, Джебраиле и Имишли Делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в прямом эфире наблюдала за выполнением поставленных задач на учениях, проходящих на территории Астаринского, Д
Армия
6 декабря 2022 г. 15:10
Главы Минобороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Астаре, Джебраиле и Имишли

Делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в прямом эфире наблюдала за выполнением поставленных задач на учениях, проходящих на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов, посредством специально установленных мониторов.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В заключение выполненные задачи были совместно проанализированы с командным составом, подключившимся по видеосвязи.

Отметим, что учения с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проходят в городе Баку, а также на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Сегодня за учениями понаблюдали министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС генерал армии Атилла Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры ВС Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov və Hulusi Akar Astara, Cəbrayıl və İmişlidə təlimdə icra olunan tapşırıqları izləyiblər

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