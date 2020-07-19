О нас
Report Georgia

Генерал запаса Рашад Айдемиров: Пресса исказила мои слова

Генерал запаса Рашад Айдемиров: Пресса исказила мои слова Слова, сказанные мною в интервью одному из СМИ, были вырваны из общего контекста, и в искаженном виде опубликованы другими печатными органами. Таким образом, не принадлежащие мне предположения и cуждения о шехидах боев в Товузском направлении, в частности
Армия
133
19 июля 2020 г. 13:45
Генерал запаса Рашад Айдемиров: Пресса исказила мои слова

"Слова, сказанные мною в интервью одному из СМИ, были вырваны из общего контекста, и в искаженном виде опубликованы другими печатными органами. Таким образом, не принадлежащие мне предположения и cуждения о шехидах боев в Товузском направлении, в частности о генерал-майоре Поладе Гашымове, были представлены общественности от моего имени".

Как передает Report, об этом заявил генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров.

"Несмотря на то, что руководство государства неоднократно заявляло о необходимости внимательно относиться к военной тематике, подчеркивало важность соблюдения соответствующих требований законодательства, некоторые намеренно или неосознанно совершают неточности и халатность при написании статей на эту тему", - заявил он.

"Я думаю, важно учитывать то, что в настоящее время мы живем в состоянии войны, особенно в свете недавней напряженности на фронте и существует вероятность того, что вражеские силы будут использовать такую ​​искаженную информацию в своих злонамеренных действиях.

Я прошу все СМИ удалить данные публикации, учитывая, что они не соответствуют действительности, и мои слова в них искажены. Надеюсь, что в будущем к таким вопросам будут относиться внимательнее", - сказал Р.Айдемиров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ehtiyatda olan general Yaşar Aydəmirov: “Mediadakı fikirlərim təhrif edilib”

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане добровольцами в армию записались 38 тыс. человек 
В Азербайджане добровольцами в армию записались 38 тыс. человек 
19 июля 2020 г. 12:54
В Азербайджане более 23 500 граждан записались в армию добровольцами
В Азербайджане более 23 500 граждан записались в армию добровольцами
18 июля 2020 г. 15:02
Минобороны: Лечение большей части раненых завершено
Минобороны: Лечение большей части раненых завершено
18 июля 2020 г. 14:27
Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад
Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад
18 июля 2020 г. 14:20
Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев
Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев
17 июля 2020 г. 15:29
Минобороны: За 4 дня 7 тысяч человек обратились с просьбой задействовать их в боевых операциях
Минобороны: За 4 дня 7 тысяч человек обратились с просьбой задействовать их в боевых операциях
17 июля 2020 г. 13:46
Глава пресс-службы Минобороны обратился к гражданам
Глава пресс-службы Минобороны обратился к гражданам
16 июля 2020 г. 16:40
Замминистра обороны Азербайджана отбыл в Турцию
ФотоЗамминистра обороны Азербайджана отбыл в Турцию
16 июля 2020 г. 16:33
Депутат Ганира Пашаева призвала не верить в дезинформацию
Депутат Ганира Пашаева призвала не верить в дезинформацию
15 июля 2020 г. 11:55
Шехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев преданы земле
ФотоШехиды Азербайджанской армии генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев преданы земле
15 июля 2020 г. 10:10

Последние новости

15:00
Видео"Манатные такси" оккупировали автобусные остановки  Происшествия
14:57
Генсек ООН предрек голод исторических масштабов  Другие страны
14:22
Коронавирус унес жизни более 14 тыс. иранцев В регионе
14:05
Эмир Кувейта перенес операцию Другие страны
14:02
МВД: В отношении провокаторов принимаются меры Происшествия
13:45
Генерал запаса Рашад Айдемиров: Пресса исказила мои слова Армия
12:54
В Азербайджане добровольцами в армию записались 38 тыс. человек  Армия
12:49
Прогноз погоды на завтра  Экология
12:40
ВидеоАзербайджанец обратился к Ангеле Меркель по поводу армянской провокации Нагорно-карабахский конфликт
12:15
ФотоАзербайджанец одержал победу в UFC Индивидуальные
12:08
ФотоСкончался профессор БГУ Наука и образование
11:58
В Армении число больных коронавирусом превысило 34,8 тыс. В регионе
11:54
Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК  Здравоохранение
11:07
В Грузии возник конфликт между азербайджанскими и армянскими студентами В регионе
11:01
Внешний долг Армении превысил все нормы финансовой безопасности Финансы
Вся новостная лента