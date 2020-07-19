Генерал запаса Рашад Айдемиров: Пресса исказила мои слова

Слова, сказанные мною в интервью одному из СМИ, были вырваны из общего контекста, и в искаженном виде опубликованы другими печатными органами. Таким образом, не принадлежащие мне предположения и cуждения о шехидах боев в Товузском направлении, в частности

"Слова, сказанные мною в интервью одному из СМИ, были вырваны из общего контекста, и в искаженном виде опубликованы другими печатными органами. Таким образом, не принадлежащие мне предположения и cуждения о шехидах боев в Товузском направлении, в частности о генерал-майоре Поладе Гашымове, были представлены общественности от моего имени".

Как передает Report, об этом заявил генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров.

"Несмотря на то, что руководство государства неоднократно заявляло о необходимости внимательно относиться к военной тематике, подчеркивало важность соблюдения соответствующих требований законодательства, некоторые намеренно или неосознанно совершают неточности и халатность при написании статей на эту тему", - заявил он.

"Я думаю, важно учитывать то, что в настоящее время мы живем в состоянии войны, особенно в свете недавней напряженности на фронте и существует вероятность того, что вражеские силы будут использовать такую ​​искаженную информацию в своих злонамеренных действиях.

Я прошу все СМИ удалить данные публикации, учитывая, что они не соответствуют действительности, и мои слова в них искажены. Надеюсь, что в будущем к таким вопросам будут относиться внимательнее", - сказал Р.Айдемиров.