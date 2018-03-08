Европейское Командование США провело семинар в Баку

В ходе семинара с участием военнослужащих были представлены различные брифинги

8 марта, 2018 12:24

https://report.az/storage/news/e5893945ae0249dacfd5d174ae57986b/2a2021cf-918b-476f-ab74-3d8f08a9ebe4_292.jpg Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего сотрудничества, специалисты Европейского Командования США провели в Баку семинар на тему "Техническое обслуживание в Сухопутных войсках и организация работы ремонтных подразделений". Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе семинара, прошедшего с участием военнослужащих различных родов войск, были представлены различные брифинги.