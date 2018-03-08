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    Европейское Командование США провело семинар в Баку

    В ходе семинара с участием военнослужащих были представлены различные брифинги

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего сотрудничества, специалисты Европейского Командования США провели в Баку семинар на тему "Техническое обслуживание в Сухопутных войсках и организация работы ремонтных подразделений".

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе семинара, прошедшего с участием военнослужащих различных родов войск, были представлены различные брифинги.

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