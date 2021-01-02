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Еще один ветеран Отечественной войны обеспечен жильем

Еще один ветеран Отечественной войны обеспечен жильем Процесс оформления документов на дом начнется в первый рабочий день Нового года
Армия
2 января 2021 г. 14:34
Еще один ветеран Отечественной войны обеспечен жильем
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Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана приняло решение обеспечить жильем семью участника Отечественной войны, раненого в боях Мамеда Акперова.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда Вугар Бейбутов встретился с ветераном (гази), ознакомился с социальным положением семьи.

"Мамед с первых дней Отечественной войны героически сражался в боях за освобождение Джабраила и Губадлы. Несмотря на ранение, он продолжил сражаться. 21 октября в боях за Губадлы был в очередной раз ранен. Мамед, который в настоящее время продолжает лечение дома, живет со своим отцом, получающим пенсию по инвалидности, матерью, работающей в средней школе, братом и сестрой-школьницей.

С учетом семейного положения и состава семьи министерством принято решение об улучшении их жилищных условий. С этой целью при поддержке социального партнера для семьи приобретено двухкомнатное жилье. Процесс оформления документов на дом начнется в первый рабочий день Нового года, и вскоре семья переедет в свой новый дом", - отмечается в сообщении.

Ранее председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли также встретился с семьей. На основании просьбы гази и его брата они были обеспечены оплачиваемой общественной работой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha bir qazinin ailəsi mənzillə təmin edildi

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