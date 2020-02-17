Военные альпинисты Азербайджана участвуют в экспедиции "Справедливость к Ходжалы!" - ВИДЕО

В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой в связи с очередной годовщиной Ходжалинской трагедии, была организована экспедиция на гору Агры в Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В экспедиции принимают участие офицеры Военно-воздушных сил Азербайджана - полковник-лейтенант Зал Набиев, старший лейтенант Ульви Мамедли, а также опытные альпинисты Федерации Альпинизма Азербайджана - Руфат Годжаев и Немат Агаев.

Азербайджанские военные альпинисты поднимутся на 5157-метровую вершину горы Агры, развеют флаги Азербайджана и Турции, а также на самой высокой вершине горы разместят фотографии жертв Ходжалинской трагедии.

Перед началом визита участники экспедиции, возложив цветы к памятнику "Ana harayı" ("Крик матери"), посвященному Ходжалинскому геноциду, воздали дань уважения памяти жертв трагедии.

Экспедиция продлится до 1-го марта.