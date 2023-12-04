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Доходы от продаж оружия топ-100 компаний сократились на 3,5%

Доходы от продаж оружия топ-100 компаний сократились на 3,5% Доходы от продаж оружия 100 крупнейших мировых компаний этой отрасли сократились в 2022 году на 3,5%, несмотря на резкий рост спроса на вооружения, вызванный обострением геополитической ситуации.
Армия
4 декабря 2023 г. 11:35
Доходы от продаж оружия топ-100 компаний сократились на 3,5%

Доходы от продаж оружия 100 крупнейших мировых компаний этой отрасли сократились в 2022 году на 3,5%, несмотря на резкий рост спроса на вооружения, вызванный обострением геополитической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такие данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Совокупная выручка этих компаний достигла 597 млрд долларов против 618 млрд годом ранее в денежном выражении.

По словам экспертов SIPRI, компании столкнулись с рядом проблем, не позволивших им в полной мере удовлетворить возросший спрос. В частности, они испытывали нехватку рабочей силы и сырья на фоне нарушения цепочек поставок из-за конфликта в Украине.

К тому же многие крупные контракты на поставку оружия были подписаны лишь в конце 2022 года. Из-за временного разрыва между их заключением и производством они не успели повлиять на прошлогодние финансовые результаты оборонных предприятий.

Большие очереди в выполнении заказов прогнозируют значительный рост общемировых доходов от продажи оружия в последующие год-два по мере их реализации, отмечает SIPRI.

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Версия на английском языке Revenue from arms sales of top 100 companies down 3.5%
Версия на азербайджанском языке Məşhur şirkətlərin silah satışından əldə etdikləri gəlirlər açıqlanıb

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