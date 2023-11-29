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Денежное довольствие военнослужащих в Азербайджане будет увеличено на 210 манатов

Денежное довольствие военнослужащих в Азербайджане будет увеличено на 210 манатов Денежное довольствие военнослужащих в Азербайджане будет увеличено на 210-220 манатов.
Армия
29 ноября 2023 г. 14:51
Денежное довольствие военнослужащих в Азербайджане будет увеличено на 210 манатов

Денежное довольствие военнослужащих в Азербайджане будет увеличено на 210-220 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник юридического департамента Министерства обороны Эльчин Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике в ходе обсуждения в первом чтении проекта поправок в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

По его словам, в настоящее время Минфин рассматривает данный вопрос: "Мы тоже хотим, чтобы денежное довольствие военнослужащих в ближайшее время увеличилось. Этот вопрос обязательно будет решен".

В ходе обсуждений депутаты выступили с предложением об увеличении денежного довольствия военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbçilərin ərzaq pulu 210 manat artırılacaq - RƏSMİ

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