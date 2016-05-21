Член Европейского Парламента из Польши почтила память генерал-лейтенанта Мамед бея (Мацей) Сулькевича

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Азербайджане, член Европейского Парламента, председатель подкомитета Обороны и Безопасности Анна Фотыга почтила память своего польского земляка, служившего во времена Азербайджанской Демократической Республики в рядах национальной армии, генерал-лейтенанта Мамед бея (Мацей) Сулькевича. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, вблизи острова Бёюк-Зиря, возложив венок на воды Каспийского моря и рассыпав цветы на волны в знак уважения военного деятеля, А.Фотыга заявила, что «уважая историю, обычаи, культуры наших стран и с достоинством пропагандируя их, мы обоюдно создаем почву и благоприятное условие для нашего будущего, воспитания нашей молодежи, развития государств и процветания наших народов».

Европейская гостья подчеркнула, что память о Мамед бей Сулькевиче, являющимся одним из выдающихся военных деятелей, будучи во времена Азербайджанской Демократической Республики начальником генерального штаба национальной армии, имеющего большие заслуги в формировании войсковых частей и усовершенствовании боевой готовности нашей армии, чтится и на своей родине - Польше.

Отметим, что являющимся по национальности польским татарином Мацей Сулькевич, в марте 1919 года был назначен начальником Генерального штаба армии Азербайджанской Демократической Республики. После апрельской оккупации в 1920 году, арестованный и приговоренный большевиками к смертной казни генерал был расстрелян в июле того же года.