Азербайджанская армия проведет широкомасштабные учения

Согласно утвержденному президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, с 16 по 20 сентября под руководством министра обороны пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Темой учения предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.

В учениях примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, которые будут проводиться в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, будут выполнятся задачи по организации слаженности действий передовых, обходящих отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

Основное внимание будет уделено совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия будут проходить на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.