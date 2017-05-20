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    Азербайджанские военные примут участие в пяти состязаниях в рамках "Армейских международных игр - 2017"

    В Баку состоится конкурс Кубок моря с участием военных моряков Азербайджана, России и Казахстана
    © Mod.gov.az

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Планируется участие представителей Вооруженных сил Азербайджана в состязаниях в рамках "Армейских международных игр – 2017", которые пройдут на территории пяти стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика и Российская Федерация) с 29-го июля по 12-ое августа сего года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    Предусмотрено участие азербайджанских военнослужащих в конкурсах "Танковый биатлон", "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Полевая кухня", которые будут проводиться на полигонах России и Казахстана.

    Кроме этого, в Баку состоится конкурс "Кубок моря" с участием военных моряков Азербайджана, России и Казахстана.

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