Азербайджанские военные примут участие в пяти состязаниях в рамках "Армейских международных игр - 2017"

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Планируется участие представителей Вооруженных сил Азербайджана в состязаниях в рамках "Армейских международных игр – 2017", которые пройдут на территории пяти стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика и Российская Федерация) с 29-го июля по 12-ое августа сего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Предусмотрено участие азербайджанских военнослужащих в конкурсах "Танковый биатлон", "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Полевая кухня", которые будут проводиться на полигонах России и Казахстана.

Кроме этого, в Баку состоится конкурс "Кубок моря" с участием военных моряков Азербайджана, России и Казахстана.