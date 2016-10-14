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    Азербайджанские военнослужащие проводят учения с зенитно-ракетными комплексами S-300 PMU - ВИДЕО

    Персонал зенитно-ракетных комплексов выявляет и уничтожает воздушные мишени условного противника

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки, в военных частях противовоздушной обороны проходят проверки уровня боеготовности и осуществляется уточнение поручений. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в интенсивных учебных тренировках подразделения и военные части противовоздушной обороны, в том числе персонал зенитно-ракетных комплексов S-300 PMU, выполняют практические задания по выявлению, опознанию, автоматическому преследованию и уничтожению условным выстрелом воздушных мишеней условного противника.

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