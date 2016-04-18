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    Азербайджан представит ряд новинок оборонной промышленности на выставке в Малайзии

    В Куала-Лумпур начала работу 15-я оборонная выставка DSA-2016

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В столице Малайзии Куала-Лумпуре начала свою работу 15-я оборонная выставка DSA-2016 (Defence Services Asia).

    Как сообщает Report, на выставке принимает участие азербайджанская  делегация во главе с  министром  оборонной промышленности Явером Джамаловым.

    Азербайджан представит на выставке производимую в стране продукцию оборонной промышленности, в том числе ее новинки.

    Всего на выставке, которая продлится до 21 апреля, принимают участие более 1200 компаний и фирм из  66 стран мира.

    Отметим, что Азербайджан принимал участие и на прошлой выставке DSA в 2014 году.

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