Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военной медицины

Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, делегация во главе с заместителем начальника Медицинской службы Министерства национальной обороны Турции генерал-майором Дурмушем Айдемиром посетила военно-медицинское уп

Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, делегация во главе с заместителем начальника Медицинской службы Министерства национальной обороны Турции генерал-майором Дурмушем Айдемиром посетила военно-медицинское управление Министерства обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Начальник управления генерал-майор Фирудин Набиев приветствовал гостей и предоставил им обширную информацию об организации медицинской службы в Азербайджанской армии, особенно о деятельности военно-медицинских кадров в период Отечественной войны.

На встрече были обсуждены вопросы адаптации военно-медицинской службы к турецкой модели.