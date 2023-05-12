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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военной медицины

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военной медицины Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, делегация во главе с заместителем начальника Медицинской службы Министерства национальной обороны Турции генерал-майором Дурмушем Айдемиром посетила военно-медицинское уп
Армия
12 мая 2023 г. 15:08
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военной медицины

Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, делегация во главе с заместителем начальника Медицинской службы Министерства национальной обороны Турции генерал-майором Дурмушем Айдемиром посетила военно-медицинское управление Министерства обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Начальник управления генерал-майор Фирудин Набиев приветствовал гостей и предоставил им обширную информацию об организации медицинской службы в Азербайджанской армии, особенно о деятельности военно-медицинских кадров в период Отечественной войны.

На встрече были обсуждены вопросы адаптации военно-медицинской службы к турецкой модели.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye mull co-op in military medicine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi tibb sahəsində məsələlər müzakirə edilib

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