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Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в области судостроения

Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в области судостроения Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым провела ряд встреч в рамках визита в Исламскую Республику Пакистан.
Армия
10 июня 2021 г. 22:16
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие сотрудничества в области судостроения

Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Субханом Бекировым провела ряд встреч в рамках визита в Исламскую Республику Пакистан.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сначала наша военная делегация посетила мавзолей основателя пакистанского государства Мухаммада Али Джинны в Карачи и возложила венок к его могиле.

Затем азербайджанская делегация посетила флотилию ВМС Пакистана. В ходе встречи между контр-адмиралом С.Бекировым и командующим флотилией ВМС Пакистана контр-адмиралом Оваисом Ахмадом Билграми были обсуждены вопросы обмена опытом между экипажами военных кораблей в рамках сотрудничества ВМС Азербайджана и Пакистана, организации взаимных визитов военных моряков и другие аспекты.

Азербайджанская делегация также встретилась с командующим флотилией ВМС Пакистана контр-адмиралом Навидом Ашрафом. Стороны рассмотрели вопросы развития военно-морской инфраструктуры, организации охраны морских портов и другие вопросы.

Азербайджанская военная делегация также посетила завод судостроительных и инженерных работ в Карачи. На встречах с руководством предприятия был представлен подробный брифинг о производственных мощностях завода, тактико-технических характеристиках кораблей различных типов и назначения, их боевом применении, а также находящихся на вооружении боевых средствах.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в области судостроения и технического обслуживания судов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistan arasında gəmiqayırma üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub

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