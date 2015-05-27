Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы пограничной безопасности

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили вопросы пограничной безопасности. Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, генеральный директор Главного управления безопасности портов, границы и свободной зоны Верховного совета национальной безопасности ОАЭ Джасим Мухаммад аз-Зааби с 23 по 27 мая находился с официальным визитом в Азербайджане.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев принял делегацию во главе с Джасимом Мухаммадом аз-Зааби.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы борьбы с международным терроризмом, незаконной миграцией, транспортировкой наркотиков и другими преступлениями, расширения сотрудничества в сфере безопасности морских границ, организации обменов опытом и взаимных визитов. Состоялась презентация об оперативных условиях на государственной границе Азербайджана, работах по усилению пограничной безопасности, созданию современной учебно-образовательной системы.

Делегация побывала в Управлении береговой охраны, академии и олимпийском спортивном центре "Сархадчи" Государственной пограничной службы и ознакомилась с организацией службы и учебного процесса, с созданными условиями и материально-технической базой.

В рамках визита гости провели деловые встречи в министерстве оборонной промышленности, Государственной миграционной службе. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила культурно-исторические места Габалинского района, а также ознакомилась с работами, проводимыми в Баку в связи с I Европейскими играми.