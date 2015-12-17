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    Азербайджан будет производить беспилотный летательный аппарат для уничтожения вражеской армии

    Явер Джамалов: В 2016 году планируем сдать в эксплуатацию 3 производственных участка 4 заводов министерства оборонной промышленности

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году планируется сдать в эксплуатацию 3 производственных участка 4 заводов министерства оборонной промышленности. На этих заводах в основном будут производиться боеприпасы для противотанковых гранатометов. 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил министр оборонной промышленности Явер Джамалов. 

    Министр добавил, что планируется производство 40х46-мм гранатометов и боеприпасов к ним, патронов различного типа, взрывчатых боеголовок  M6, M12, 6 видов снарядов для танков и артиллерии, а также стволов стрелкового оружия: "Будет также произведен беспилотный летательный аппарат нового поколения, который предусмотрен для уничтожения вражеской армии". 

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