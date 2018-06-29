Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан будет одним из организаторов Армейских игр 2018.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, помимо Азербайджана, организаторами выступят Россия, Беларусь, Китай, Казахстан, а также Иран и Армения.

Игры пройдут на полигонах семи государств с 28 июля по 11 августа.

В этом году в играх примут участие 181 команда из 32 стран. Впервые в соревнованиях будут участвовать военные из африканских стран, в том числе из Алжира и Судана. Кроме того, свое мастерство впервые покажут военнослужащие из Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Филиппин.