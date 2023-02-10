Бизнес-сообщество Азербайджана выступило с инициативой помощи Турции

Бизнес-сообщество Азербайджана выступило с инициативой оказания финансовой поддержки братской Турции после землетрясения.

Бизнес-сообщество Азербайджана выступило с инициативой оказания финансовой поддержки братской Турции после землетрясения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Министерства экономики.

Все собранные в рамках инициативы средства будут направлены в специальный фонд Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подробная информация доступна по адресу: https://en.afad.gov.tr/earthquake-campaign

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