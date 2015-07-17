Вице-канцлер ФРГ: Условия для третьего пакета помощи Греции жесткие

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Греции придется предпринять серьезные усилия на пути к выходу из кризиса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе дебатов в германском парламенте министр экономики, вице-канцлер Зигмар Габриэль.

"Условия для получения (Афинами) третьего пакета помощи - жесткие, мы не должны молчать об этом. Они были бы мягче, если бы Греция несколько недель назад не прервала бы переговоры", - заявил он.

Афины в настоящее время ведут борьбу за то, "чтобы иметь возможность самим определять свою судьбу", сказал вице-канцлер. С его точки зрения, идеологический раскол Европы привел бы сообщество к более глубокому кризису, чем экономический. "Дискуссии о выходе Греции из еврозоны должны остаться в прошлом", - отметил социал-демократ.