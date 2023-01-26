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В прошлом году на ярмарках "Из села в город" продукцию представили около 1400 фермеров

В прошлом году на ярмарках "Из села в город" продукцию представили около 1400 фермеров В 2022 году на ярмарках выходного дня "Из села в город", организованных в Баку и Абшеронском районе, продукцию представили 1 384 фермера из 48 районов.
АПК
26 января 2023 г. 15:47
В прошлом году на ярмарках Из села в город продукцию представили около 1400 фермеров

В 2022 году на ярмарках выходного дня "Из села в город", организованных в Баку и Абшеронском районе, продукцию представили 1 384 фермера из 48 районов.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

На ярмарках покупателям предлагались более 100 видов сельскохозяйственной продукции.

Главной целью организации ярмарок "Из села в город" является создание для местных фермерских хозяйств альтернативного канала по продаже, в то же время, обеспечение жителей города сезонной и экологически чистой сельхозпродукцией.

Отметим, что ярмарки для фермеров организуются совершенно бесплатно. Так, фермеры, принимающие участие в ярмарках, могут бесплатно пользоваться прилавками, весами и другим оборудованием. Кроме того, фермерам, испытывающим трудности в доставке своей продукции на ярмарку, оказывается логистическая поддержка.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il “Kənddən şəhərə” yarmarkalarında 1 400-dək fermer məhsulunu satışa çıxarıb

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