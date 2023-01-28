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В порт египетский Сафага прибыло судно с 63 тыс. тонн российского зерна

В порт египетский Сафага прибыло судно с 63 тыс. тонн российского зерна Сухогруз PAREA доставил в субботу более 60 тыс. тонн российского зерна в порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря.
АПК
28 января 2023 г. 17:37
В порт египетский Сафага прибыло судно с 63 тыс. тонн российского зерна

Сухогруз PAREA доставил в субботу более 60 тыс. тонн российского зерна в порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al-Youm Al-Sabia.

По его информации, судно PAREA под флагом Мальты доставило в Египет 63 тыс. тонн пшеницы из России.

Указывается, что доставленное в Сафагу российское зерно поступит в распоряжение египетского министерства снабжения и внутренней торговли.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, ежегодно закупая за рубежом около 11 млн тонн зерна.

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