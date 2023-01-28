В порт египетский Сафага прибыло судно с 63 тыс. тонн российского зерна

Сухогруз PAREA доставил в субботу более 60 тыс. тонн российского зерна в порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al-Youm Al-Sabia.
По его информации, судно PAREA под флагом Мальты доставило в Египет 63 тыс. тонн пшеницы из России.
Указывается, что доставленное в Сафагу российское зерно поступит в распоряжение египетского министерства снабжения и внутренней торговли.
Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, ежегодно закупая за рубежом около 11 млн тонн зерна.