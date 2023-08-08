В Имишли заложен фундамент завода по переработке пивоваренного ячменя

Сегодня в Имишлинском районе заложен фундамент нового предприятия - завода по переработке пивоваренного ячменя.

Сегодня в Имишлинском районе заложен фундамент нового предприятия - завода по переработке пивоваренного ячменя.

Как сообщает Report, целью проекта является создание цепочки добавленной стоимости в производстве пива в Азербайджане.

Новое предприятие будет построено при участии ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Министерстве экономики на территории Имишлинского сахарного завода. Здесь на начальном этапе будет перерабатываться 11 тыс. тонн пивоваренного ячменя, на следующем этапе - 17 тыс. тонн.

Завод будет полностью обеспечивать потребности в сырье азербайджанских производителей пива.

На предприятии с инвестиционной стоимостью 25 млн манатов 50 человек будут обеспечены постоянной работой. Открытие завода поможет сократить расходы на импорт пивоваренного ячменя, равные 10 млн долларов США.