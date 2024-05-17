О нас

Азад Джафарли: В Азербайджане на 59 тыс. гектарах установлены пивотные ирригационные системы

Азад Джафарли: В Азербайджане на 59 тыс. гектарах установлены пивотные ирригационные системы В Азербайджане на 59 тыс. гектарах земли установлены пивотные ирригационные системы.
АПК
17 мая 2024 г. 18:12
Азад Джафарли: В Азербайджане на 59 тыс. гектарах установлены пивотные ирригационные системы

В Азербайджане на 59 тыс. гектарах земли установлены пивотные ирригационные системы.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Азад Джафарли.

По его словам, разработана стратегия по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

"Это очень важно с точки зрения управления ресурсами. Таким образом, все эти мероприятия направлены на повышение устойчивости к изменению климата в сельскохозяйственном секторе с помощью частно-государственного партнерства", - сказал Джафарли.

Он подчеркнул, что в крупных фермерских хозяйствах страны внедряются "умные" сельскохозяйственные практики, благодаря которым можно предотвратить эрозию почвы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azad Cəfərli: “Azərbaycanda 59 min hektarda pivot suvarma sistemləri qurulub”

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi