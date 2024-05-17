Азад Джафарли: В Азербайджане на 59 тыс. гектарах установлены пивотные ирригационные системы

В Азербайджане на 59 тыс. гектарах земли установлены пивотные ирригационные системы.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Азад Джафарли.
По его словам, разработана стратегия по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
"Это очень важно с точки зрения управления ресурсами. Таким образом, все эти мероприятия направлены на повышение устойчивости к изменению климата в сельскохозяйственном секторе с помощью частно-государственного партнерства", - сказал Джафарли.
Он подчеркнул, что в крупных фермерских хозяйствах страны внедряются "умные" сельскохозяйственные практики, благодаря которым можно предотвратить эрозию почвы.