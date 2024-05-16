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Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана

Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана С использованием спутниковых снимков и космических решений будет подготовлена цифровая карта видов посевов на активных сельскохозяйственных территориях Азербайджана.
АПК
16 мая 2024 г. 15:44
Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана

С использованием спутниковых снимков и космических решений будет подготовлена цифровая карта видов посевов на активных сельскохозяйственных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в Меморандуме о взаимопонимании по расширению сотрудничества, подписанном между Министерством сельского хозяйства и Космическим агентством ("Азеркосмос").

В том числе будет подготовлена цифровая карта для обновления географической базы данных пилотных оросительных систем.

Документ подписан на 17-й Азербайджанской международной выставке сельского хозяйства Caspian Agro, которая в настоящее время проходит в Баку.

Основная цель — оценить на основе спутниковых снимков влияние климатических изменений на сельское хозяйство.

В настоящее время спутниковые данные используются для повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных угодий примерно в 30-40% сельскохозяйственных операций во всем мире. Спутники помогут получить точную информацию по многим важным аспектам, в том числе мониторинг состояния сельскохозяйственных культур, прогнозирование урожайности, управление водными ресурсами и борьба с вредителями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın suvarma sistemlərinin rəqəmsal xəritəsi hazırlanacaq

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