Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана

С использованием спутниковых снимков и космических решений будет подготовлена цифровая карта видов посевов на активных сельскохозяйственных территориях Азербайджана.

С использованием спутниковых снимков и космических решений будет подготовлена цифровая карта видов посевов на активных сельскохозяйственных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в Меморандуме о взаимопонимании по расширению сотрудничества, подписанном между Министерством сельского хозяйства и Космическим агентством ("Азеркосмос").

В том числе будет подготовлена цифровая карта для обновления географической базы данных пилотных оросительных систем.

Документ подписан на 17-й Азербайджанской международной выставке сельского хозяйства Caspian Agro, которая в настоящее время проходит в Баку.

Основная цель — оценить на основе спутниковых снимков влияние климатических изменений на сельское хозяйство.

В настоящее время спутниковые данные используются для повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных угодий примерно в 30-40% сельскохозяйственных операций во всем мире. Спутники помогут получить точную информацию по многим важным аспектам, в том числе мониторинг состояния сельскохозяйственных культур, прогнозирование урожайности, управление водными ресурсами и борьба с вредителями.