В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных

Мониторинг фермерских хозяйств и наблюдения за посевами в вегетационный период по спутниковым снимкам позволят предотвратить негативные явления в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом представитель Космического агентства ("Азеркосмос") Исмет Бахышов заявил на Международном аграрно-инновационном форуме в Баку.

Он отметил, что использование спутниковых данных в области сельского хозяйства в стране не находится на желаемом уровне.

И.Бахышов подчеркнул, что сельское хозяйство и водные ресурсы наиболее подвержены негативному влиянию изменения климата, что можно предотвратить путем использования спутниковых данных.