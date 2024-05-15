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В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных

В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных
АПК
15 мая 2024 г. 21:04
В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных

Мониторинг фермерских хозяйств и наблюдения за посевами в вегетационный период по спутниковым снимкам позволят предотвратить негативные явления в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом представитель Космического агентства ("Азеркосмос") Исмет Бахышов заявил на Международном аграрно-инновационном форуме в Баку.

Он отметил, что использование спутниковых данных в области сельского хозяйства в стране не находится на желаемом уровне.

И.Бахышов подчеркнул, что сельское хозяйство и водные ресурсы наиболее подвержены негативному влиянию изменения климата, что можно предотвратить путем использования спутниковых данных.

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