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Сарван Джафаров: В Азербайджане 12,8% выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на аграрный сектор

Сарван Джафаров: В Азербайджане 12,8% выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на аграрный сектор В Азербайджане 8 млн тонн из 62,4 млн тонн выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на долю аграрного сектора (12,8% от общего количества отходов).
АПК
15 мая 2024 г. 14:25
Сарван Джафаров: В Азербайджане 12,8% выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на аграрный сектор

В Азербайджане 8 млн тонн из 62,4 млн тонн выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на долю аграрного сектора (12,8% от общего количества отходов).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на открытии выставки Caspian Agro и 29-ой Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По его словам, сельскохозяйственная отрасль также подвергается влиянию результатов изменения климата.

"В целях минимизации влияния изменения климата на аграрный сектор и оценки климатических рисков Минсельхоз подготовил Стратегический план по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", - отметил С.Джафаров.

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Версия на английском языке Sarvan Jafarov: Agriculture accounts for 12.8% of waste released into atmosphere in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sarvan Cəfərov: "Azərbaycanda atmosferə atılmış tullantıların 12,8 %-i kənd təsərrüfatın payına düşür"

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