Сарван Джафаров: В Азербайджане 12,8% выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на аграрный сектор

В Азербайджане 8 млн тонн из 62,4 млн тонн выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на долю аграрного сектора (12,8% от общего количества отходов).
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на открытии выставки Caspian Agro и 29-ой Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.
По его словам, сельскохозяйственная отрасль также подвергается влиянию результатов изменения климата.
"В целях минимизации влияния изменения климата на аграрный сектор и оценки климатических рисков Минсельхоз подготовил Стратегический план по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", - отметил С.Джафаров.