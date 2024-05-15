"Азербайджанская инвестиционная компания" подписала меморандум о взаимопонимании

Между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО Agro Food Investment и Granot International Agricultural Society LTD подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО Agro Food Investment и Granot International Agricultural Society LTD подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках 17-й Азербайджанской международной выставки сельского хозяйства Caspian Agro и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Азербайджан.

Выставки собрали тысячи профессиональных посетителей, включая ведущих участников сельскохозяйственной отрасли, отечественных и зарубежных экспертов, в том числе импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также фермеров.