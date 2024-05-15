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"Азербайджанская инвестиционная компания" подписала меморандум о взаимопонимании

"Азербайджанская инвестиционная компания" подписала меморандум о взаимопонимании Между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО Agro Food Investment и Granot International Agricultural Society LTD подписан Меморандум о взаимопонимании.
АПК
15 мая 2024 г. 15:22
Азербайджанская инвестиционная компания подписала меморандум о взаимопонимании

Между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО Agro Food Investment и Granot International Agricultural Society LTD подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках 17-й Азербайджанской международной выставки сельского хозяйства Caspian Agro и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Азербайджан.

Выставки собрали тысячи профессиональных посетителей, включая ведущих участников сельскохозяйственной отрасли, отечественных и зарубежных экспертов, в том числе импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также фермеров.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" anlaşma memorandumu imzalayıb

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