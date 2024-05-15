Замминистра: В Азербайджане внедрят современные системы орошения на 150 тыс. га посевных площадей

В сельском хозяйстве необходимо внедрять инновационные технологии, которые будут способствовать экономии водных ресурсов.

В сельском хозяйстве необходимо внедрять инновационные технологии, которые будут способствовать экономии водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на церемонии открытия Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Он подчеркнул, что высокие показатели урожайности, достигнутые в рамках реализации Указа президента Ильхама Алиева от 19 июля 2022 года "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей", косвенно служат новым инструментом содействия обеспечению продовольственной безопасности, внедрению современных ирригационных систем.

"Будущая цель программы заключается в том, чтобы добиться внедрения в стране современных оросительных систем на территории 150 тыс. га", - отметил он.

По его словам, подобные меры со стороны государства позволят обеспечить поливной водой более 227 тыс. га посевных площадей в 16 районах страны, а также питьевой водой населенные пункты, способствуя более эффективному и экономному использованию воды.

"Фермеры платят авансом только 20% от общей суммы, чтобы построить современные ирригационные системы, 40% необходимой суммы покрывается со стороны государства, фермеры также могут получить беспроцентный кредит для выплаты оставшейся суммы в течение 5 лет. На сегодняшний день 10% орошаемых сельскохозяйственных площадей в Азербайджане оснащены современными ирригационными системами", - отметил он.