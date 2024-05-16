О нас

Сельхозпроизводство в Азербайджане выросло почти на 2%

Сельхозпроизводство в Азербайджане выросло почти на 2% В январе-апреле этого года в Азербайджане произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 2 млрд 115 млн манатов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
АПК
16 мая 2024 г. 16:35
Сельхозпроизводство в Азербайджане выросло почти на 2%

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 2 млрд 115 млн манатов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, выросла на 2,7% - до 165,8 млн манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 1,5% - до 1 млрд 950 млн манатов.

За январь-апрель 2024 года произведено 190,1 тыс. тонн мяса, 701,9 тыс. тонн молока, 764,3 млн штук яиц, 1,9 тыс. тонн шерсти, 131,5 тыс. тонн овощей и 50,9 тыс. тонн картофеля.

По сравнению с январем-апрелем 2023 года производство мяса выросло на 1,5 %, молока - на 0,6 %, яиц - на 5,2 %, овощей - на 2,5 %, картофеля - на 1,1%, а производство шерсти сократилось на 8,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı 2 %-ə yaxın artıb

Другие новости из категории

Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана
Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана
16 мая 2024 г. 15:44
В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных
В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных
15 мая 2024 г. 21:04
Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности
Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности
15 мая 2024 г. 18:33
Замминистра: В Азербайджане внедрят современные системы орошения на 150 тыс. га посевных площадей
Замминистра: В Азербайджане внедрят современные системы орошения на 150 тыс. га посевных площадей
15 мая 2024 г. 15:55
Азербайджанская инвестиционная компания подписала меморандум о взаимопонимании
"Азербайджанская инвестиционная компания" подписала меморандум о взаимопонимании
15 мая 2024 г. 15:22
Сарван Джафаров: В Азербайджане 12,8% выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на аграрный сектор
Сарван Джафаров: В Азербайджане 12,8% выбрасываемых в атмосферу отходов приходится на аграрный сектор
15 мая 2024 г. 14:25
Петришенко: Торговля Беларуси и Азербайджана вносит вклад в обеспечение продбезопасности
Петришенко: Торговля Беларуси и Азербайджана вносит вклад в обеспечение продбезопасности
15 мая 2024 г. 13:14
Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков
Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков
15 мая 2024 г. 12:47
ФАО: На COP29 Азербайджан продемонстрирует миру инновационную работу в аграрно-промышленной сфере
ФАО: На COP29 Азербайджан продемонстрирует миру инновационную работу в аграрно-промышленной сфере
15 мая 2024 г. 12:25
Министр: Аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства в Азербайджане
Министр: Аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства в Азербайджане
15 мая 2024 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi