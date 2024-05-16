Сельхозпроизводство в Азербайджане выросло почти на 2%

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 2 млрд 115 млн манатов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-апреле этого года в Азербайджане произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 2 млрд 115 млн манатов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, выросла на 2,7% - до 165,8 млн манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 1,5% - до 1 млрд 950 млн манатов.

За январь-апрель 2024 года произведено 190,1 тыс. тонн мяса, 701,9 тыс. тонн молока, 764,3 млн штук яиц, 1,9 тыс. тонн шерсти, 131,5 тыс. тонн овощей и 50,9 тыс. тонн картофеля.

По сравнению с январем-апрелем 2023 года производство мяса выросло на 1,5 %, молока - на 0,6 %, яиц - на 5,2 %, овощей - на 2,5 %, картофеля - на 1,1%, а производство шерсти сократилось на 8,9%.