Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности

Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продовольственной безопасности в отношении мясной и молочной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли после встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.

По его словам, была достигнута предварительная договоренность о признании Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в качестве эквивалентной Системе безопасности пищевых продуктов Беларуси.

Г.Тахмезли добавил, что Азербайджан и Беларусь обсудили усиление государственного контроля за показателями качества и безопасности продовольствия в связи с тем, что из Беларуси в Азербайджан импортируется продукция высокого риска, в том числе молочная продукция, мясопродукты, рыба и птица.