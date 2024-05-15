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Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности

Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности
АПК
15 мая 2024 г. 18:33
Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности

Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продовольственной безопасности в отношении мясной и молочной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли после встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.

По его словам, была достигнута предварительная договоренность о признании Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в качестве эквивалентной Системе безопасности пищевых продуктов Беларуси.

Г.Тахмезли добавил, что Азербайджан и Беларусь обсудили усиление государственного контроля за показателями качества и безопасности продовольствия в связи с тем, что из Беларуси в Азербайджан импортируется продукция высокого риска, в том числе молочная продукция, мясопродукты, рыба и птица.

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