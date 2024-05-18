Интенсивные осадки привели к снижению урожая клубники в Джалилабаде

Нестабильные погодные условия, наблюдавшиеся на территории Азербайджана, негативно сказались на урожайности клубники, выращиваемой на открытых полях в Джалилабадском районе.

Нестабильные погодные условия, наблюдавшиеся на территории Азербайджана, негативно сказались на урожайности клубники, выращиваемой на открытых полях в Джалилабадском районе.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report , фермеры столкнулись с проблемой загнивания продукции после обильных дождей, урожайность в среднем упала на 20 процентов.

Производители также высказали опасения по поводу полной потери продукции, если интенсивные осадки продолжатся.

Снижение производительности уже отразилось на стоимости клубники. Так, если до этого килограмм ягоды стоил 1,5 маната, то теперь цена выросла почти на 30 % до 2 манатов.

По информации Государственного центра аграрного развития Джалилабада, в этом году клубника посажена в районе ​​на 560 гектарах.