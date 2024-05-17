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Объявлены суммы субсидий на установку ирригационных систем в Азербайджане

Объявлены суммы субсидий на установку ирригационных систем в Азербайджане За последние 5 лет Министерство сельского хозяйства выделило фермерам 93,3 млн манатов субсидий на установку ирригационных систем.
АПК
17 мая 2024 г. 16:56
Объявлены суммы субсидий на установку ирригационных систем в Азербайджане

За последние 5 лет Министерство сельского хозяйства выделило фермерам 93,3 млн манатов субсидий на установку ирригационных систем.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата министерства Азад Джафарли на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, эти средства выделены на установку ирригационных систем на 38,2 тыс. га земли.

Джафарли отметил, что в Азербайджане на 119 500 гектарах установлены современные оросительные системы: "В стране поощряется использование современных оросительных систем".

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Версия на английском языке Subsidies allocated in Azerbaijan for irrigation systems exceed $50M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda irriqasiya sistemlərinin quraşdırılması üçün ayrılan subsidiyaların məbləği açıqlanıb

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