Объявлены суммы субсидий на установку ирригационных систем в Азербайджане

За последние 5 лет Министерство сельского хозяйства выделило фермерам 93,3 млн манатов субсидий на установку ирригационных систем.

За последние 5 лет Министерство сельского хозяйства выделило фермерам 93,3 млн манатов субсидий на установку ирригационных систем.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата министерства Азад Джафарли на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, эти средства выделены на установку ирригационных систем на 38,2 тыс. га земли.

Джафарли отметил, что в Азербайджане на 119 500 гектарах установлены современные оросительные системы: "В стране поощряется использование современных оросительных систем".