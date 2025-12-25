В Ханкенди впервые пройдет новогодняя ярмарка "Из села в город"

Новогодняя ярмарка "Из села в город" в этом году впервые будет организована на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства (МСХ), организатором ярмарки, которая пройдет с 27 по 29 декабря включительно, выступает ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при МСХ.

Ярмарку планируется провести в центре города Ханкенди, где фермеры из разных регионов представят на продажу выращенную ими продукцию.

Цель ярмарки - обеспечение в полном объеме местных жителей продовольствием и сельскохозяйственной продукцией в преддверии Нового года и Всемирного дня солидарности азербайджанцев.

Жители Ханкенди в течение 3 дней смогут посетить ярмарку и приобрести сельскохпродукцию по доступным ценам.