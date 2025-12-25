Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Ханкенди впервые пройдет новогодняя ярмарка "Из села в город"

    АПК
    • 25 декабря, 2025
    • 16:41
    В Ханкенди впервые пройдет новогодняя ярмарка Из села в город

    Новогодняя ярмарка "Из села в город" в этом году впервые будет организована на освобожденных территориях Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства (МСХ), организатором ярмарки, которая пройдет с 27 по 29 декабря включительно, выступает ОАО "Аграрные закупки и снабжение" при МСХ.

    Ярмарку планируется провести в центре города Ханкенди, где фермеры из разных регионов представят на продажу выращенную ими продукцию.

    Цель ярмарки - обеспечение в полном объеме местных жителей продовольствием и сельскохозяйственной продукцией в преддверии Нового года и Всемирного дня солидарности азербайджанцев.

    Жители Ханкенди в течение 3 дней смогут посетить ярмарку и приобрести сельскохпродукцию по доступным ценам.

    новогодняя ярмарка Ханкенди сельхозпродукция Карабах освобожденные территории Министерство сельского хозяйства фермеры
    Xankəndidə ilk dəfə "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcək
    Khankandi to host first-ever New Year fair 'From Village to City'

    Последние новости

    17:40
    Фото

    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

    Внешняя политика
    17:39

    В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имущества

    Финансы
    17:39

    Казахстан опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования авиакатастрофы самолета AZAL

    В регионе
    17:29

    Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

    Происшествия
    17:20
    Фото

    В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики обучаются 505 студентов

    Наука и образование
    17:18

    Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

    Другие страны
    17:13

    Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.

    Финансы
    17:03
    Фото

    В Актау почтили память жертв крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    16:59

    Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию

    В регионе
    Лента новостей