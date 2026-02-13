Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    Другие
    • 13 февраля, 2026
    • 19:41
    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что суть подписанного с США соглашения по сотрудничеству в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям и получение полноценной информации о модульных реакторах.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал журналистам.

    "Для стран, не подписавших такое соглашение с Вашингтоном, к таким технологиям нет доступа. Ереван подписал, чтобы на основании полученной информации иметь возможность выбрать, какую станцию иметь в конечном итоге",- отметил он.

    По его словам, Армения первоначально обратилась за аналогичными технологиями к России - адаптированному варианту реактора, который размещают на атомных подводных лодках.

    "Мы попросили российских партнеров организовать экспертный визит, чтобы получить возможность доступа к этой технологии, однако но она не предназначена для использования на суше. Мы подписали соглашение с США, чтобы получить необходимую информацию для следующего этапа", - подытожил Пашинян.

    Ты - Король

    Последние новости

    19:44

    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:41

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    Другие
    19:39

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    19:32

    Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    19:21

    Канцлер ФРГ: Евросоюз должен пересмотреть стратегию интеграции Западных Балкан

    Другие страны
    19:14

    Тренинги для волонтеров WUF13 начнутся 16 февраля

    Внешняя политика
    18:31
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    18:30

    Швеция выделит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

    Другие страны
    18:21

    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Наука и образование
    Лента новостей