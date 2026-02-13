Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что суть подписанного с США соглашения по сотрудничеству в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям и получение полноценной информации о модульных реакторах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал журналистам.

"Для стран, не подписавших такое соглашение с Вашингтоном, к таким технологиям нет доступа. Ереван подписал, чтобы на основании полученной информации иметь возможность выбрать, какую станцию иметь в конечном итоге",- отметил он.

По его словам, Армения первоначально обратилась за аналогичными технологиями к России - адаптированному варианту реактора, который размещают на атомных подводных лодках.

"Мы попросили российских партнеров организовать экспертный визит, чтобы получить возможность доступа к этой технологии, однако но она не предназначена для использования на суше. Мы подписали соглашение с США, чтобы получить необходимую информацию для следующего этапа", - подытожил Пашинян.