Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 19:39
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию о выдвижении находящегося под следствием бизнесмена Самвела Карапетяна кандидатом в премьер-министры от партии "Сильная Армения".
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Согласно законодательству и Конституции Республики Армения, лицо, имеющее второе гражданство, в данном случае также гражданство третьей страны, не может быть кандидатом ни на пост депутата, ни на пост премьер-министра, следовательно, то, о чем вы говорите, не существует ни де-юре, ни де-факто. Поэтому я не считаю необходимым комментировать то, чего не существует", - заявил Пашинян.
Последние новости
19:44
Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с АзербайджаномВнешняя политика
19:41
Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиямДругие
19:39
Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьерыВ регионе
19:32
Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНОВ регионе
19:21
Канцлер ФРГ: Евросоюз должен пересмотреть стратегию интеграции Западных БалканДругие страны
19:14
Тренинги для волонтеров WUF13 начнутся 16 февраляВнешняя политика
18:31
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с вице-премьером СловакииВнешняя политика
18:30
Швеция выделит $100 млн на закупку американского оружия для УкраиныДругие страны
18:21