Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 19:39
    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию о выдвижении находящегося под следствием бизнесмена Самвела Карапетяна кандидатом в премьер-министры от партии "Сильная Армения".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Согласно законодательству и Конституции Республики Армения, лицо, имеющее второе гражданство, в данном случае также гражданство третьей страны, не может быть кандидатом ни на пост депутата, ни на пост премьер-министра, следовательно, то, о чем вы говорите, не существует ни де-юре, ни де-факто. Поэтому я не считаю необходимым комментировать то, чего не существует", - заявил Пашинян.

    Ты - Король

    Последние новости

    19:44

    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:41

    Пашинян: Соглашение с США в сфере атомной энергии – это доступ к американским технологиям

    Другие
    19:39

    Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

    В регионе
    19:32

    Армения и Иран могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    19:21

    Канцлер ФРГ: Евросоюз должен пересмотреть стратегию интеграции Западных Балкан

    Другие страны
    19:14

    Тренинги для волонтеров WUF13 начнутся 16 февраля

    Внешняя политика
    18:31
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    18:30

    Швеция выделит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

    Другие страны
    18:21

    Директор Газахского соцэкономического колледжа уволен

    Наука и образование
    Лента новостей