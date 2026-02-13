Пашинян прокомментировал выдвижение кандидатуры Карапетяна в премьеры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию о выдвижении находящегося под следствием бизнесмена Самвела Карапетяна кандидатом в премьер-министры от партии "Сильная Армения".

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Согласно законодательству и Конституции Республики Армения, лицо, имеющее второе гражданство, в данном случае также гражданство третьей страны, не может быть кандидатом ни на пост депутата, ни на пост премьер-министра, следовательно, то, о чем вы говорите, не существует ни де-юре, ни де-факто. Поэтому я не считаю необходимым комментировать то, чего не существует", - заявил Пашинян.