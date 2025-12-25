İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xankəndidə ilk dəfə "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcək

    25 dekabr, 2025
    Xankəndidə ilk dəfə Kənddən Şəhərə Yeni il yarmarkası keçiriləcək

    Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində ilk dəfə "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası təşkil olunacaq.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yarmarkanın 27-29 dekabrda Xankəndi şəhərinin mərkəzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nazirliyə aid "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC-nin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq yarmarkada müxtəlif regionlardan gəlmiş fermerlər öz təsərrüfatlarında yetişdirdikləri məhsulları satışa çıxaracaqlar.

    Yarmarkanın məqsədi Yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ərəfəsində yerli sakinlərin qida və kənd təsərrüfatı məhsullarına olan ehtiyacını daha dolğun şəkildə ödəməkdir. Xankəndi sakinləri 3 gün ərzində yarmarkaya baş çəkərək münasib qiymətlərə kənd təsərrüfatı məhsulları ala biləcəklər.

    Bu il "Aqrar Tədarük və Təchizat"ın təşkilatçılığı ilə Yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ərəfəsində paytaxtın 8 fərqli nöqtəsində və Sumqayıt şəhərində "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkaları fəaliyyət göstərir. "Gənclik" metro stansiyasının çıxışındakı ərazidə fəaliyyət göstərən yarmarka dekabrın 20-də açılıb, "Əhmədli", "Xalqlar dostluğu", "Neftçilər", "Qara Qarayev", "Nəriman Nərimanov", "Elmlər Akademiyası" və "Azadlıq" metro stansiyalarının çıxışlarındakı yarmarkalar və Sumqayıt şəhərində keçmiş Şərq bazarı yaxınlığındakı yarmarka bu gündən fəaliyyətə başlayıb. "Gənclik" metrosu yaxınlığında yerləşən yarmarka dekabrın 30-dək, digər yarmarkalar isə dekabrın 29-dək alıcılara xidmət göstərəcək.

