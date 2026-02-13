Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 19:44
    Посол: Сербия рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном

    За последние годы отношения между Сербией и Азербайджаном вышли на новый уровень, продемонстрировав заметную активизацию политических контактов и экономического взаимодействия.

    Как передает Report, об этом заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич, выступая на приеме по случаю Дня государственности и Дня вооруженных сил Сербии.

    "В последние несколько лет наблюдается существенное оживление двусторонней политической активности, увеличение числа взаимных визитов и контактов между официальными лицами двух стран, а также значительный рост экономических связей и товарооборота", - сказал он.

    Посол выразил уверенность, что сотрудничество между Баку и Белградом и далее будет развиваться по нарастающей линии.

    Дипломат подчеркнул, что Сербия вложила значительные усилия и ресурсы в создание современной армии, а также в укрепление дружественных отношений со многими государствами мира.

    "Среди этих дружественных отношений особенно ценны связи, выдержавшие испытание временем и обстоятельствами. К таким относятся наши отношения с Азербайджаном, основанные на схожем историческом опыте, полном взаимопонимании и приверженности ценностям и задачам, стоящим перед нашими странами", - отметил Владисавлевич.

    Он также добавил, что на протяжении 29 лет Азербайджан и Сербия последовательно развивают стратегическое партнерство, обеспечивая полную координацию во внешнеполитической деятельности и по вопросам, представляющим взаимный интерес.

