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В четырех районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка

В четырех районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка В Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Бейлаганском районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка (семь сортов из Пакистана, один из Турции и один местный сорт).
АПК
26 апреля 2022 г. 09:51
В четырех районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка

В Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Бейлаганском районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка (семь сортов из Пакистана, один из Турции и один местный сорт).

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Посев осуществляется с целью выявления семян, устойчивых к засухе и болезням, и получения высоких урожаев.

Координатор Международного агентства по атомной энергии Незакет Исмаилзаде сказала, что они в течение двух лет при поддержке Министерства сельского хозяйства и посольства Австрии в Азербайджане осуществляют проект "Укрепление разумных методов ведения сельского хозяйства". В прошлом году на экспериментальных полях Института защиты растений и технических растений был проведен тестовый посев семян хлопка.

По словам директора Эльчина Халилова, было получено 55-60 центнеров урожая с гектара. Сейчас тестовые посевы проходят в регионах с целью определения эффективности семян в зависимости от региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın dörd rayonunda yeni pambıq növlərinin sınaq əkininə başlanılıb

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