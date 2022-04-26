В четырех районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка

В Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Бейлаганском районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка (семь сортов из Пакистана, один из Турции и один местный сорт).

В Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Бейлаганском районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка (семь сортов из Пакистана, один из Турции и один местный сорт).

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Посев осуществляется с целью выявления семян, устойчивых к засухе и болезням, и получения высоких урожаев.

Координатор Международного агентства по атомной энергии Незакет Исмаилзаде сказала, что они в течение двух лет при поддержке Министерства сельского хозяйства и посольства Австрии в Азербайджане осуществляют проект "Укрепление разумных методов ведения сельского хозяйства". В прошлом году на экспериментальных полях Института защиты растений и технических растений был проведен тестовый посев семян хлопка.

По словам директора Эльчина Халилова, было получено 55-60 центнеров урожая с гектара. Сейчас тестовые посевы проходят в регионах с целью определения эффективности семян в зависимости от региона.