В четырех районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка

В Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Бейлаганском районах Азербайджана начался тестовый посев новых сортов хлопка (семь сортов из Пакистана, один из Турции и один местный сорт).
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Посев осуществляется с целью выявления семян, устойчивых к засухе и болезням, и получения высоких урожаев.
Координатор Международного агентства по атомной энергии Незакет Исмаилзаде сказала, что они в течение двух лет при поддержке Министерства сельского хозяйства и посольства Австрии в Азербайджане осуществляют проект "Укрепление разумных методов ведения сельского хозяйства". В прошлом году на экспериментальных полях Института защиты растений и технических растений был проведен тестовый посев семян хлопка.
По словам директора Эльчина Халилова, было получено 55-60 центнеров урожая с гектара. Сейчас тестовые посевы проходят в регионах с целью определения эффективности семян в зависимости от региона.