В Баку пройдет ярмарка выходного дня "Из села в город"

10-11 июня Министерство сельского хозяйства организует в столице ярмарку выходного дня “Из села в город”.

10-11 июня Министерство сельского хозяйства организует в столице ярмарку выходного дня “Из села в город”.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, основной целью организации ярмарки является создание альтернативного канала сбыта для местных фермеров, а также обеспечение горожан натуральными, местными и полезными сельскими продуктами.

На ярмарке, которая пройдет по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро “Гянджлик”), фермеры из разных регионов будут продавать местные сельскохозяйственные и продовольственные товары. За качеством реализуемой на ярмарке продукции будет следить Агентство по безопасности продовольственных продуктов, а также будет функционировать передвижная продовольственная лаборатория.

Фермерам бесплатно предоставляют прилавки, весы, холодильники, другие необходимые принадлежности и оборудование. Также предоставляется логистическая поддержка фермерам, испытывающим трудности с транспортировкой своей продукции, их продукция транспортируется прямо с ферм на ярмарку.